Жалгас Жумагулов поделился эмоциями после дебютной победы в UFC

Казахстанец Жалгас Жумагулов прокомментировал победу в бою с американцем Джером Ривейрой на турнире UFC 264. Казахстанец победил в первом раунде после проведения сабмишена.

«Я очень счастлив. Первый бой у меня не получился, очень хотел обрадовать победой. Вся страна моя сейчас не спит, болеют за меня. Я очень счастлив порадовать их этой победой.

Благодаря моему тренеру, который всё это время готовил меня, я не сомневался в том, что приём удушением пройдёт. Вложил в него все силы», — сказал Жумагулов после боя.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

Также в основном карде россиянка Яна Куницкая (5) проведёт бой против Ирены Алданы (4).