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Онлайн-трансляция боя Дастин Порье — Конор Макгрегор

Онлайн-трансляция боя Дастин Порье — Конор Макгрегор
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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.

Это будет их третий бой. В первом бою, который прошёл в 2014 году, победу одержал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастину удалось взять реванш.

Также в основном карде турнира карде россиянка Яна Куницкая проведёт бой с Ирен Алданой.

Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 264.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.

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