Россиянин Ахмедов проиграл Таваресу на турнире UFC 264

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В рамках предварительного карда россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом.
Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.
В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.
Также в основном карде россиянка Яна Куницкая (5) проведёт бой против Ирены Алданы (4).
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