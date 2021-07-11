Результаты раннего предварительного карда UFC 264

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264. На турнире завершились все бои раннего предварительного карда.

Ранний предварительный кард. Результаты

Дженнифер Майя (№ 4) единогласным решением победила Джессику Ай (№ 7) — женский наилегчайший вес

Омари Ахмедов (№ 13) проиграл раздельным решением Брэду Таваресу (№ 15) — средний вес

Жалгас Жумагулов сабмишеном победил Жерома Риверу — наилегчайший вес.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

Также в основном карде турнира карде россиянка Яна Куницкая проведёт бой с Ирен Алданой.