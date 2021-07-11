Порье прибыл на бой с Макгрегором

Американский боец Дастин Порье прибыл на поединок турнира UFC 264 против ирландца Конора Макгрегора. Турнир проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Третий поединок Порье – Макгрегор станет главным событием вечера.
Видео можно посмотреть в аккаунте UFC в «Твиттере».
Также в основном карде россиянка Яна Куницкая (5) проведёт бой против Ирены Алданы (4).
В рамках предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретился с американцем Джеромом Ривейрой. Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.
Также в рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.
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