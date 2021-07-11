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Хабиб: добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье

Хабиб: добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье
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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В концовке первого раунда ирландский боец при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб в своём аккаунте в «Твиттере».

В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.

Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.

В рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.

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