Секундант Петра Яна: Макгрегору уже нет большого интереса драться. Все это понимают

Секундант Петра Яна и боец клуба «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев прокомментировал исход главного события турнира UFC 264. В главном бою встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

«Я думаю, что для большинства фанатов и тех, кто разбирается в смешанных единоборствах, было предельно понятно, что, если Конор в первом или начале второго раунда не финиширует Порье, бой будет проигран — его не хватит на поздние раунды. В итоге он пропустил, Порье перевёл, контролировал его, потом ещё нога вылетела.

Наверное, ему уже нет большого интереса драться. Все это видят и понимают. Но опять же — к бою колоссальное внимание, заработаны большие деньги — так или иначе он выполнил свою миссию», – заявил Лаврентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

В концовке первого раунда ирландский боец при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.