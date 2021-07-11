Поединок О’Мэлли и Моутинью признан лучшим боем турнира UFC 264

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На турнире UFC 264, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), лучшим поединком вечера был признан бой между американцами Шоном О’Мэлли и Крисом Моутинью.

О’Мэлли победил Моутинью техническим нокаутом в третьем раунде. Бойцы получат бонусы в размере $ 75 тыс.

В главном бою турнира встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. В концовке первого раунда ирландский боец сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.

В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.

Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.

В рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.