Туйваса и Дю Плесси получат бонусы за лучшие выступления на UFC 264

Австралиец Тай Туйваса и южноафриканец Дрикус Дю Плесси получат денежные вознаграждения за лучшие выступления вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Оба бойца получат бонусы в размере $ 75 тыс.
В основном карде Тай Туйваса победил американца Грега Харди техническим нокаутом в первом раунде.
В предварительном карде Дрикус Дю Плесси победил американца Тревина Джайлса нокаутом во втором раунде.
В главном бою турнира встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. В концовке первого раунда ирландский боец сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.
Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.
В рамках турнира россиянин Омари Ахмедов встретился с американцем Брэдом Таваресом. Победу в бою раздельным решением судей одержал американец 28-29, 29-28, 29-28. Для россиянина это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах.
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