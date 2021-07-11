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Кормье: сумасшествие. Конор говорил, что Порье вынесут на носилках

Кормье: сумасшествие. Конор говорил, что Порье вынесут на носилках
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Бывший чемпион UFC в двух веcовых категориях Даниэль Кормье вспомнил, что другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор перед третьей схваткой с Дастином Порье уверял, что американца по итогам схватки вынесут из октагона на носилках.

«Сумасшествие. В конце церемонии взвешивания Конор сказал, что Порье вынесут на носилках. Теперь на носилках вынесли Макгрегора. Это сумасшедший спорт. Снимаю шляпу перед Порье», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

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