Кормье: сумасшествие. Конор говорил, что Порье вынесут на носилках

Бывший чемпион UFC в двух веcовых категориях Даниэль Кормье вспомнил, что другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор перед третьей схваткой с Дастином Порье уверял, что американца по итогам схватки вынесут из октагона на носилках.

«Сумасшествие. В конце церемонии взвешивания Конор сказал, что Порье вынесут на носилках. Теперь на носилках вынесли Макгрегора. Это сумасшедший спорт. Снимаю шляпу перед Порье», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.