Источник: Физиев проведёт следующий бой на UFC 265 в августе

Боец Рафаэль Физиев проведёт свой следующий бой на турнире UFC 265, который состоится 7 августа. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Бретт Окамото.

По информации источника, соперником Физиева станет американский боец Бобби Грин.

Физиев дебютировал в UFC 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге в бою с российским бойцом Магомедом Мустафаевым. Он проиграл в первом раунде техническим нокаутом.

Всего на счету 28-летнего бойца девять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Отметим, в главном бою турнира UFC 264, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. В концовке первого раунда ирландский боец сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.