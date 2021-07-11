Джон Джонс отреагировал на поражение Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на поражение экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора в схватке с Дастином Порье. Американец усомнился, что Макгрегор сможет вернуться в спорт и пожелал ирландцу здоровья.

«Чёрт возьми. Интересно, он когда-нибудь ещё будет драться после такого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача. Таким образом, ирландец потерпел второе поражение подряд.