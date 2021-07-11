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Конор Макгрегор прокомментировал поражение в бою с Дастином Порье

Конор Макгрегор прокомментировал поражение в бою с Дастином Порье
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. В концовке первого раунда Конор при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, и победа была присуждена Дастину.

«Это не конец. Если мне придётся подраться с ним даже на улице, то так тому и быть, мне вообще плевать. Дастин, ты не сломал мне ногу своим ударом. Я всё проверил. А ещё твоя жена в моём списке. Детка, напиши мне, к чёрту Дастина», — приводит слова Макгрегора «Р-Спорт».

В основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.

В рамках предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретился с американцем Джеромом Риверой. Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.

Конор Макгрегор сломал ногу. Но даже после поражения оскорблял Порье и его жену. LIVE! Конор Макгрегор сломал ногу. Но даже после поражения оскорблял Порье и его жену. LIVE!
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