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Стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя Макгрегора и Порье

Стало известно, кто побеждал по судейским запискам перед остановкой боя Макгрегора и Порье
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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Поединок завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

На момент остановки противостояния все трое судей отдавали преимущество Порье. Двое арбитров зафиксировали превосходство Дастина со счётом 10-8, третий — со счётом 10-9. Соответствующие судейские решения разместил журналист Чисанга Малата в своём «Твиттере».

Фото можно посмотреть в "Твиттере" Чисанги Малаты.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл
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