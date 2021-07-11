Флойд Мейвезер заработал крупную сумму благодаря удачной ставке на бой Макгрегора и Порье

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал о сумме, которую он заработал благодаря ставке на бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Поединок состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.



Флойд поставил $ 50 тысяч на победу Порье, благодаря чему заработал более $ 35 тысяч.



«Дастин, спасибо, что заплатил мне», — написал Мейвезер на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Флойда Мейвезера в «Инстаграме».

В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.



Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.