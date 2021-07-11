«Этот парень — кусок дерьма». Менеджер Хабиба высказался о поражении Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, которую он одержал в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«Семью нельзя втягивать. Этот парень — просто кусок дерьма. Мои поздравления Дастину Порье! Хорошие вещи случаются с хорошими людьми», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».
Комментируя итоги боя, Конор упомянул жену Дастина, заявив, что она должна уйти от него. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.
Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 11 июля 2021
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