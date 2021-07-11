Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харитонов: не было желания смотреть бой Макгрегор — Порье. Это просто зарабатывание денег

Харитонов: не было желания смотреть бой Макгрегор — Порье. Это просто зарабатывание денег
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мыслями о состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля поединке, в ходе которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе, американец Дастин Порье.

«Даже не смотрел бой целиком, а видел только отрывки в интернете. Смотреть этот бой даже желания никакого не было. Видел момент с переломом: Макгрегор как-то встаёт на ногу, она у него подворачивается и непонятно ломается. Когда есть какое-то принципиальное противостояние — это интересно, а этот бой — это просто зарабатывание денег», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Бой завершился досрочно после того, как Конор сломал ногу, и победу присудили Порье.

Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл Трагический конец. Макгрегор сражался отчаянно, но сломал ногу и проиграл
Новость по теме
Звёзды НБА отреагировали на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021