Харитонов: не было желания смотреть бой Макгрегор — Порье. Это просто зарабатывание денег

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мыслями о состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля поединке, в ходе которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе, американец Дастин Порье.



«Даже не смотрел бой целиком, а видел только отрывки в интернете. Смотреть этот бой даже желания никакого не было. Видел момент с переломом: Макгрегор как-то встаёт на ногу, она у него подворачивается и непонятно ломается. Когда есть какое-то принципиальное противостояние — это интересно, а этот бой — это просто зарабатывание денег», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Бой завершился досрочно после того, как Конор сломал ногу, и победу присудили Порье.