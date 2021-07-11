Штырков высказался о возможном четвёртом поединке Макгрегора и Порье

Иван Штырков, боец клуба «Архангел Михаил», президент Академии единоборств РМК, прокомментировал поражение, которое потерпел экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, в бою с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.



«Опять Конор держит весь мир в напряжении, а потом разочаровывает. Травма, понятно, — неприятный момент, главное, чтобы без последствий. Но даже по первому раунду было понятно, что Порье пройдёт его без лишних проблем.



Дана Уайт не ставит однозначной точки в их противостоянии, и, скорее всего, мы увидим четвёртый бой», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.