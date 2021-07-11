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Харитонов предположил, почему Макгрегор не завершает карьеру бойца

Харитонов предположил, почему Макгрегор не завершает карьеру бойца
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Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мыслями о нежелании экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландец Конора Макгрегора завершать профессиональную карьеру. В состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля поединке Конор потерпел поражение от бывшего временного чемпион лиги в лёгком весе, американца Дастина Порье.

«Есть ли смысл Макгрегору продолжать после травмы? Я вообще не знаю, зачем он дерётся. Денег у него предостаточно. Понимаю, если бы он дрался ради денег, а просто так… Какой в этом интерес? Драться, чтобы драться и выходить не в форме — я этого не понимаю. Может, он свои деньги промотал куда-то?

Что касается слов Уайта о реванше: если кому-то интересно, то пускай люди зарабатывают деньги. Если это востребовано, то почему нет?», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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