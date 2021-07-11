Опубликованы примерные оклады Макгрегора, Порье и других бойцов турнира UFC 264

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Поединок завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

Издание The Sports Daily опубликовало примерные оклады участников турнира, которые пока официально нигде не отражены. Чтобы установить ориентировочные цифры, в The Sports Daily руководствовались, в частности, данными прошлых боёв.



Примерные оклады бойцов турнира UFC 264:



Конор Макгрегор — $ 5 011 000 ($ 5 000 000 за выступление, $ 11 000 поощрительная выплата);

Дастин Порье — $ 1 021 000 ($ 1 000 000 за выступление, $ 21 000 поощрительная выплата);

Шон О’Мэлли — $ 221 000 ($ 70 000 за выступление, $ 70 000 в виде бонуса, $ 75 000 в виде бонуса «Битва ночи», $ 6000 поощрительная выплата);

Гилберт Бёрнс — $ 216 000 ($ 100 000 за выступление, $ 100 000 бонус за победу, $ 16 000 поощрительная выплата);

Брэд Таварес — $ 192 000 ($ 176 000 за выступление, $ 16 000 поощрительная выплата);

Карлос Кондит — $ 171 000 ($ 150 000 за выступление, $ 21 000 поощрительная выплата);

Стивен Томпсон — $ 156 000 ($ 140 000 за выступление, $ 16 000 поощрительная выплата);

Тай Туйваса — $ 149 000 ($ 34 000 за выступление, $ 34 000 за победу, $ 75 000 за лучшее выступление вечера, $ 6000 поощрительная выплата);

Макс Гриффин — $ 111 000 ($ 50 000 за выступление, $ 50 000 бонус за победу, $ 11 000 поощрительная выплата);

Грег Харди — $ 106 000 ($ 100 000 за выступление, $ 6 000 поощрительная выплата);

Дрикю дю Плесси — $ 103 000 ($ 24 000 за выступление, $ 75 000 бонус за лучшее выступление вечера, $ 4 000 поощрительная выплата);

Крис Моутинью — $ 89 000 ($ 10 000 за выступление, $ 75 000 в виде бонуса «Битва ночи», $ 4 000 поощрительная выплата);

Омари Ахмедов — $ 76 000 ($ 65 000 за выступление, $ 11 000 поощрительная выплата);

Нико Прайс — $ 68 000 ($ 57 000 за выступление, $ 11 000 поощрительная выплата);

Микель Перейра — $ 50 000 ($ 22 000 за выступление, $ 22 000 в виде бонуса за победу, $ 6 000 поощрительная выплата).