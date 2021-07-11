Эксперт высказался о нелепости проведения четвёртого боя Макгрегора и Порье

Эксперт и аналитик бокса Григорий Стангрит поделился мнением о нецелесообразности проведения четвёртого поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Их третий бой прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочной победой Порье после того, как Макгрегор сломал ногу.
«Удивил Дана Уайт, который вообще без сомнений сказал, что нужен четвёртый бой. Представляете, если воплотить это в реальность? Допустим Конор вернётся через год, а Порье будет чемпионом. Получится, что Конор, имея за пять лет четыре боя, три из которых он проиграл, причём досрочно, получит титульный бой. Понятно, что это деньги и всё такое, но это уже за гранью, как и недавние высказывания Конора. Но, видимо, таков уж Макгрегор. Многое из того, что с ним связано, всегда будет за гранью», — написал Стангрит на своей странице в «Инстаграме».
- 11 июля 2021
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