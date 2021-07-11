Губерниев — о Коноре Макгрегоре: побеждать Порье и Хабиба — это не бухло варить

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которое он потерпел в состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля поединке с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье.

«Желаю прежде всего здоровья Конору, потому что это страшная травма. Но в последнее время Макгрегор известен как мастер разговорного жанра. Тем более что он некрасиво себя ведёт по отношению к женщинам. Как говорится, где тонко, там и рвётся. Побеждать таких людей, как Хабиб и Порье, — это не бухло варить», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.