Порье высказался об оскорблениях, которые получал от Макгрегора сразу после боя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прокомментировал победу в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, а также высказался об оскорблениях, которые получил в свой адрес от Конора сразу после боя.
«Конор говорил, что меня унесут на носилках, а оказался на них сам? Слушай, Конор наговорил много грязи, которая даже не попала в эфир. Возможно, когда-то вы узнаете, что он сказал, когда сидел на земле. Но, даже учитывая всё это, я не желаю подобных травм никому. У этого парня есть дети. Я хочу, чтобы он вернулся к семье. Я молюсь перед каждым боем, перед каждым выходом в октагон. Я не прошу, чтобы бог дал мне победу. Я прошу, чтобы оба мы вышли в здравии, потому что я знаю, что буду пытаться делать с ним, а он — со мной», — сказал Дастин на видео, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».
- 11 июля 2021
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