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Макгрегор разместил первый пост после поражения от Порье

Макгрегор разместил первый пост после поражения от Порье
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в своём «инстаграме» разместил первый пост после поражения от бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье. Их бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился после того, как Конор сломал ногу.

«Вам нужны такие люди, как я», — написал Макгрегор.

Фотографию можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

В соглавном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона. В основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Алдане.

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