Хрюнов: Порье получит титульный бой, но никогда не приблизится к Макгрегору

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о главном поединке турнира UFC 264, в котором встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Бой был завершён после первого раунда, Макгрегор сломал ногу.
Хрюнов выразил уверенность, что это поражение ирландского бойца не повлияет на его популярность.
«Для Макгрегора нет никакого провала в поражении от Порье. Этой ночью он не только остался героем тех людей, которые обожали его, но и значительно увеличил армию своих поклонников.
Конор смело и резко вошёл в бой. Он большой профессионал и, конечно, осознавал все риски, когда наносил удары ногой по опасной защите Порье. Но его же это не остановило. Он не стал осторожничать.
Макгрегор получил травму, из-за которой не смог продолжать бой, но он показал свою готовность, доказал, что настоящий мужчина. В начале-то была настоящая мясорубка. Конор должен гореть, иначе он не будет Макгрегором. Он и есть огонь.
Титульный бой Порье получит, но останется человеком, который никогда не приблизится к Макгрегору. Он хороший, честный парень, классный боец. Но это просто Дастин Порье», — цитирует Хрюнова «КП».
- 11 июля 2021
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