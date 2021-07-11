Хрюнов: Порье получит титульный бой, но никогда не приблизится к Макгрегору

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о главном поединке турнира UFC 264, в котором встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Бой был завершён после первого раунда, Макгрегор сломал ногу.

Хрюнов выразил уверенность, что это поражение ирландского бойца не повлияет на его популярность.

«Для Макгрегора нет никакого провала в поражении от Порье. Этой ночью он не только остался героем тех людей, которые обожали его, но и значительно увеличил армию своих поклонников.

Конор смело и резко вошёл в бой. Он большой профессионал и, конечно, осознавал все риски, когда наносил удары ногой по опасной защите Порье. Но его же это не остановило. Он не стал осторожничать.

Макгрегор получил травму, из-за которой не смог продолжать бой, но он показал свою готовность, доказал, что настоящий мужчина. В начале-то была настоящая мясорубка. Конор должен гореть, иначе он не будет Макгрегором. Он и есть огонь.

Титульный бой Порье получит, но останется человеком, который никогда не приблизится к Макгрегору. Он хороший, честный парень, классный боец. Но это просто Дастин Порье», — цитирует Хрюнова «КП».