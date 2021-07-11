Волков: соперник и дата следующего боя уже есть

Российский боец ММА Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, сообщил в своём «инстаграме», что в ближайшее время подпишет контракт на следующий поединок.

«Взял небольшой отпуск, чтобы набраться сил и отвлечься от тренировок. Долго расслабляться не буду, совсем скоро опять в дело. Соперник и дата уже есть. Жду, когда почтовые голуби донесут контракт до нашей деревни!» — написал Волков в «Инстаграме».

Последним соперником российского бойца был француз Сириль Ган. Они провели поединок на турнире UFC Vegas 30 26 июня. Ган одержал победу единогласным решением судей, благодаря чему получил бой за титул временного чемпиона организации. Волков в настоящее время занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC.