Порье рассказал, в каком случае может состояться четвёртый бой с Макгрегором
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Американский боец ММА Дастин Порье высказался на тему возможного четвёртого боя с ирландцем Конором Макгрегором. На турнире UFC 264 Порье победил Макгрегора с помощью технического нокаута. У ирландца в конце первого раунда случился перелом ноги.
Ожидается, что теперь Порье встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. По словам американца, он может уже в статусе чемпиона лиги провести четвёртый бой с Макгрегором, но для этого ирландцу нужно улучшить результаты.
«Ребята, сейчас у него три поражения при одной победе. Ему нужно сперва выиграть несколько боёв», — цитирует Порье MMAJunkie.
Ранее президент UFC Дана Уайт признал, что четвёртый бой Порье и Макгрегора реален. Об условиях организации боя Уайт говорить не стал.
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