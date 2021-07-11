Александр Емельяненко: думаю, Макгрегору уже пора завязывать

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Ирландский боец потерпел поражение в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 264.

«Бой Конора с Порье был очень динамичным. Видно было, что оба спортсмена очень хорошо готовы, на очень хороших скоростях. Но можно сказать, что Макгрегору в этом бою не повезло, не подфартило. Он оступился, встал на носок — и у него поехала нога. В результате Конор получил очень страшный перелом.

Не знаю, будет он дальше продолжать карьеру или нет. В принципе, как боец он состоялся. Очень много сделал для смешанных единоборств. Думаю, ему уже пора завязывать. Надо залечивать травмы, болячки и продвигать ММА уже по-другому», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Поединок Порье и Макгрегора был остановлен после первого раунда. Ирландский боец в концовке пятиминутки неудачно наступил на ногу, в результате чего сломал её. Порье и Макгрегор проводили уже третий поединок. Порье одержал две победы.

В соглавном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.