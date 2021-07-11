Мухаммад: карьера Хабиба без поражений — сумасшествие

Полусредневес UFC Белал Мухаммад поделился впечатлениями от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Они провели бой на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США). Поединок был остановлен после первого раунда из-за перелома ноги ирландского бойца.

«Трогать чужую жену нельзя, это карма. Но вообще в ММА очень много безумных способов проиграть бой. Поэтому карьера Хабиба без поражений — настоящее сумасшествие, а Порье и правда бриллиант.

У Конора нет никакого самоуважения. Он приплетает женщин и детей. И кто его тренер по джиу-джитсу? На земле он смотрится очень плохо», — написал Мухаммад в своём «твиттере».

Порье одержал уже вторую победу в поединке с Макгрегором. В преддверии боя Конор активно оскорблял соперника и его супругу.