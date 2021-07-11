Мухаммад: карьера Хабиба без поражений — сумасшествие
Поделиться
Полусредневес UFC Белал Мухаммад поделился впечатлениями от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Они провели бой на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США). Поединок был остановлен после первого раунда из-за перелома ноги ирландского бойца.
«Трогать чужую жену нельзя, это карма. Но вообще в ММА очень много безумных способов проиграть бой. Поэтому карьера Хабиба без поражений — настоящее сумасшествие, а Порье и правда бриллиант.
У Конора нет никакого самоуважения. Он приплетает женщин и детей. И кто его тренер по джиу-джитсу? На земле он смотрится очень плохо», — написал Мухаммад в своём «твиттере».
Порье одержал уже вторую победу в поединке с Макгрегором. В преддверии боя Конор активно оскорблял соперника и его супругу.
Комментарии
- 11 июля 2021
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09
-
15:39
-
14:32
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
11:53
-
11:39
-
11:23
-
11:14
-
10:43
-
10:34
-
10:28
-
10:07
-
09:34
-
09:21
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
08:43
-
08:35
-
08:24
-
08:16
-
08:13
-
08:06
Партнерский контент