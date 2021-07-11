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Александр Емельяненко пригласил Макгрегора восстанавливаться в свой санаторий

Александр Емельяненко пригласил Макгрегора восстанавливаться в свой санаторий
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Российский боец ММА Александр Емельяненко, комментируя результат боя ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, пригласил экс-чемпиона UFC на восстановительные процедуры. Бой, проходивший на турнире UFC 264, был остановлен после первого раунда из-за перелома ноги у ирландца.

«Бой был бы очень хороший, если бы был второй, третий раунд, если бы Конор не оступился. А оступился он из-за того, что не стоял плотно на ногах. Встал на носок, и у него нога поехала. Под своим весом он сам себе сломал ступню.

Очень страшный перелом. Конору теперь надо восстанавливаться. Где восстанавливаться? Он знает, я его приглашаю к себе в санаторий», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Руки выше».

Ранее Емельяненко заявил, что Макгрегору стоит завершить карьеру.

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