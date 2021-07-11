Бывшего бойца UFC, который провёл в ММА 320 боёв, нашли мёртвым в тюрьме
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Бывший боец UFC, ветеран ММА Трэвис Фултон был найден мёртвым в своей камере в тюрьме в Айове (США), сообщает BJPenn. 44-летний бывший спортсмен, который провёл в ММА 320 боёв, покончил жизнь самоубийством.
Сотрудники тюрьмы обнаружили тело Фултона примерно в 4:00 утра по местному времени. Они попытались оказать ему помощь, но так и не смогли его спасти. Спортсмена доставили в госпиталь, но через час он скончался.
Фултон оказался в тюрьме по обвинению в хранении детской порнографии и домашнем насилии. Приговор по делу бывшего бойца ещё не был вынесен. По данным СМИ, он согласился с частью предъявленных обвинений.
Фултон является рекордсменом по количеству поединков в ММА. За карьеру он одержал 255 побед. В UFC Трэвис провёл два поединка.
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