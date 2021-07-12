Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Италии на чемпионате Европы — 2020

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы — 2020 над сборной Англии (1:1, 3:2 пен.).



«Мои поздравления, Италия», — гласит пост Хабиба в инстаграм-сториз.

Напомним, счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.

В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.