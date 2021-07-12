Макгрегор: операция прошла отлично, чувствую себя потрясающе
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Ирландский боец Конор Макгрегор перенёс операцию после перелома травмы ноги, полученного им в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.
«Только что из операционной. Операция прошла отлично! Чувствую себя потрясающе! Впереди шесть недель на костылях, а затем будем возвращаться. Вперед! Боже, благослови», — написал Конор в «Твиттере».
Ожидается, что теперь Порье встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. По словам американца, он может уже в статусе чемпиона лиги провести четвёртый бой с Макгрегором, но для этого ирландцу нужно улучшить результаты.
Ранее президент UFC Дана Уайт признал, что четвёртый бой Порье и Макгрегора реален. Об условиях организации боя Уайт говорить не стал.
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