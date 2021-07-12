А. Емельяненко назвал две причины поражения Макгрегора от Порье

Российский боец MMA Александр Емельяненко объяснил, почему, по его мнению, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проиграл бывшему временному чемпиону в лёгком весе Дастину Порье в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

По мнению Емельяненко, Макгрегор делал бесполезные движения ногами и не соблюдал выгодную для себя дистанцию.

«Конор делал очень много бесполезных движений ногами. Когда промахиваешься, затрачиваешь сил больше, чем когда попадаешь. Он очень много промахивался.

Конору нужно было держать дистанцию. Он хорошо взял Порье на гильотину, но из-за того, что не было контроля ногами, он не смог задушить», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



