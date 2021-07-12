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Менеджер Макгрегора: доктора уверены, что Конор полностью восстановится

Менеджер Макгрегора: доктора уверены, что Конор полностью восстановится
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Менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар сообщил об успешно прошедшей операции на ноге бойца, получившего перелом в поединке с Дастином Порье на UFC 264.

«Трёхчасовая операция по восстановлению большеберцовой и малоберцовой костей прошла успешно. Доктора уверены, что со временем Конор полностью восстановится. Мы ожидаем, что он вернётся в октагон», – написал Аттар в «Твиттере».

Напомним, в конце первого раунда боя с Порье Макгрегор слоамл ногу и не смог продолжить поединок, победа была присуждена американцу. Ожидается, что теперь Порье встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. По словам американца, он может уже в статусе чемпиона лиги провести четвёртый бой с Макгрегором, но для этого ирландцу нужно улучшить результаты.

Ранее президент UFC Дана Уайт признал, что четвёртый бой Порье и Макгрегора реален. Об условиях организации боя Уайт говорить не стал.

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