Чемпион UFC Оливейра ответил на вопрос о бое с Порье, который победил Макгрегора

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра рассказал, что думает о возможном поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье, после того как тот победил бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Это бой, о котором я думал, что он произойдёт. И если это так, то я готов», — приводятся слова Оливейры в «твиттере» MMA Fighting.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



