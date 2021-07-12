В «Твиттере» нашли пророческий пост о сломанной ноге Макгрегора в бою с Порье

В «Твиттере» нашли пост, в котором один из пользователей правильно предсказал, что бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сломает ногу в поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

«Есть у меня чувство, что Конор сломает ногу сегодня», — написал пользователь Fear Moho.

Фото: https://twitter.com/FeaRMoho/status/1414045648731742215

Отметим, в «Твиттере» нет технической возможности редактировать сообщения после публикации, их можно только удалить.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



