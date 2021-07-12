В «Твиттере» нашли пророческий пост о сломанной ноге Макгрегора в бою с Порье

В «Твиттере» нашли пост, в котором один из пользователей правильно предсказал, что бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сломает ногу в поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.
«Есть у меня чувство, что Конор сломает ногу сегодня», — написал пользователь Fear Moho.
Фото: https://twitter.com/FeaRMoho/status/1414045648731742215
Отметим, в «Твиттере» нет технической возможности редактировать сообщения после публикации, их можно только удалить.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 12 июля 2021
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31
-
02:37
- 11 июля 2021
-
23:40
-
21:55
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09
-
15:39
-
14:32
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
11:53
-
11:39
-
11:23
-
11:14
-
10:43
-
10:34
-
10:28
-
10:07
-
09:34