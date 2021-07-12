Макгрегор обратился к Порье после операции на сломанной ноге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который сломал ногу в поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье, обратился к сопернику после операции.

«Дастин, можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь. Но ты ничего не доказал в этом бою. Второй раунд должен был показать всё», — заявил Макгрегор в видео, выложенном в его «твиттере».

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.