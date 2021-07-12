Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Исмаилов показал «карусель по-дагестански». Видео

Магомед Исмаилов показал «карусель по-дагестански». Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он исполняет так называемую карусель по-дагестански. В видео Исмаилов по очереди берёт мальчиков на руки и вертит их в воздухе.

«Карусель по-дагестански», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Я думал, ты Хасбика захватил».
«Надеюсь, так же с Минеевым будет».
«Пацанчик грамотно за спину прошёл».
«Второй чётко проход сделал!»
«Почти проиграл. На фарте вытащил».

35-летний Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой он провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова. 1 октября Исмаилова ожидает реванш с Владимиром Минеевым. На счету Магомеда 17 побед, два поражения и одна ничья.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021