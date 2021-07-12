А. Емельяненко ответил на вопрос подписчика о бое с Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, как обстоит ситуация вокруг его возможного поединка с рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«Восстановление идёт полным ходом! Жду интересных предложений по боям на конец августа! Предложения присылайте Азамату Бостанову — мы готовы к любому сопернику за интересный гонорар!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

«А Джиган?» — спросил один из подписчиков в комментариях.

«А Джиган пока на чиле», — ответил спортсмен.

Фото: https://www.instagram.com/p/CRJxbOdrG05/c/17883425951372891/?hl=ru

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.