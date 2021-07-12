Нурмагомедов ответил Кормье, который поздравил его со званием лучшего бойца года

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему временному чемпиону лиги в двух весовых категориях Даниэлю Кормье, который поздравил его с победой в номинации «Лучший боец года» от ESPN.
«Поздравляю моего друга Хабиба Нурмагомедова с победой в номинации «Лучший боец года». Очень горжусь братом. Это парень сделал так, что лучшие бойцы в мире стали выглядеть посредственностями. С ума сойти», — написал Кормье в своём «инстаграме».
«Брат, ты знаешь, как усердно мы работали», — ответил Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Нурмагомедов и Кормье не раз вместе тренировались, когда Хабиб проводил тренировочные лагеря в США.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 12 июля 2021
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:22
-
09:17
-
09:12
-
09:05
-
08:48
-
08:35
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:52
-
07:49
-
07:29
-
06:31
-
02:37
- 11 июля 2021
-
23:40
-
21:55
-
21:30
-
20:36
-
19:28
-
18:37
-
17:31
-
16:33
-
16:25
-
16:09
-
15:39
-
14:32
-
13:57
-
13:50
-
13:42
-
13:33
-
13:08
-
12:47