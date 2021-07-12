Нурмагомедов ответил Кормье, который поздравил его со званием лучшего бойца года

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему временному чемпиону лиги в двух весовых категориях Даниэлю Кормье, который поздравил его с победой в номинации «Лучший боец года» от ESPN.

«Поздравляю моего друга Хабиба Нурмагомедова с победой в номинации «Лучший боец года». Очень горжусь братом. Это парень сделал так, что лучшие бойцы в мире стали выглядеть посредственностями. С ума сойти», — написал Кормье в своём «инстаграме».

«Брат, ты знаешь, как усердно мы работали», — ответил Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Нурмагомедов и Кормье не раз вместе тренировались, когда Хабиб проводил тренировочные лагеря в США.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.