Нурмагомедов потроллил Макгрегора, припомнив ему его высказывания перед боем с Порье. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который не стеснялся в выражениях перед поединком с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

Макгрегор заявлял, что «первый, кто выстрелит, — сучка», что сабмишены не считаются и что «Порье унесут на носилках». Нурмагомедов сопоставил эти выражения с тем, что произошло в поединке в минувшие выходные, где Конор сломал ногу в первом раунде.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



