Ронда Роузи: бойцы ММА, UFC и журналисты, вам повезло, что у вас есть Макгрегор

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи призналась, что её впечатлило поведение ирландского бойца Конора Макгрегора после поединка на турнире UFC 264 с Дастином Порье. Бой был остановлен после первого раунда из-за того, что Макгрегор сломал ногу. Ирландец сидел в октагоне и не мог подняться, но всё равно осыпал оскорблениями своего соперника, обещая, что ещё вернётся.

«Я впечатлена, что Конор начал продвигать следующий бой, как только оказался на настиле. Абсолютно уверена, что мне в такой ситуации и в голову не пришло бы ничего подобного! Бойцы MMA, UFC и журналисты, вам повезло, что у вас есть Макгрегор», — написала Роузи в своём «твиттере».

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.