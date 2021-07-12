Сталлоне посоветовал Макгрегору провести бой с YouTube-блогером Джейком Полом

Звезда Голливуда, известный американский актёр Сильвестр Сталлоне призвал экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задуматься о проведении поединка с YouTube-блогером Джейком Полом. 75-летний Сталлоне присутствовал в зале на турнире UFC 264, на котором проходил бой Макгрегора и Дастина Порье. Поединок был остановлен после первого раунда из-за того, что Макгрегор сломал ногу.

«Стоит ли драться с Полом? Вы шутите? Конечно, было бы глупо отказываться, учитывая, какие деньги на кону! Ему стоит подумать об этом», — цитирует Сталлоне TMZ.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Макгрегор уже перенёс операцию на повреждённой ноге.