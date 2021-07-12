Тарасов оценил слова А. Емельяненко, который объявил о боях с ним, Джиганом и Минеевым

Боец MMA и блогер Артём Тарасов прокомментировал слова другого бойца Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко заявил, что проведёт поединки с ним, с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым.
«Может быть три сенсации», — написал Тарасов в комментариях к соответствующему посту Емельяненко в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
На счету Тарасова шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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