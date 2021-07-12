Тренер Макгрегора: Конор повредил лодыжку ещё во время подготовки к бою с Порье

Джон Кавана, тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, рассказал, что у спортсмена возникли проблемы с ногой ещё во время подготовки к турниру UFC 264, на котором он провёл поединок с американцем Дастином Порье. Бой был остановлен после первого раунда из-за перелома ноги у Макгрегора.

«Повреждение лодыжки произошло ещё во время тренировочного лагеря. Делали рентген. Повлияло ли это на итоговую травму? Я не знаю.

Макгрегор в том эпизоде пытался нанести удар хуком. Они оба промахнулись, Конор начал отступать и неудачно наступил на ногу, произошёл этот ужасный перелом», — сказал Кавана в интервью ESPN.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Макгрегор уже перенёс операцию на повреждённой ноге.