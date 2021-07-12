Стали известны подробности операции Конора Макгрегора, который сломал ногу в бою с Порье

Стали известны подробности операции бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который сломал ногу в первом раунде поединка с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье, состоявшегося в минувшие выходные. Об этом сообщает TMZ.

Операция в Лос-Анджелесе заняла 3,5 часа. Медики вставили интрамедуллярный стержень (похож по форме на гвоздь, на противоположных концах просверлены отверстия для его фиксации в кости) в большеберцовую кость Макгрегора, а его малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами. Операцию проводили глава отдела спортивной травматологии доктор Эллатраче и хирург-травматолог Милтон Литтл.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.