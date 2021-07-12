Тренер Макгрегора: всё шло фантастически, во втором раунде Конор мог закончить бой

Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, высказался о поединке своего подопечного с американцем Дастином Порье. Бой, возглавивший турнир UFC 264, был остановлен после первого раунда. В концовке пятиминутки Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.

Судьи отдали победу в первом раунде Порье, который доминировал. Но Кавана считает, что Макгрегор был близок к победе.

«Всё шло фантастически. Я думаю, что Конор всё делал очень, очень хорошо. Я вообще не беспокоился, был доволен тем, как действует Макгрегор. Он был хорош с точки зрения техники и энергии, хотя нужно было внести некоторые изменения между раундами. Я думал, что мы правильно действовали, а во втором раунде Конор мог финишировать.

Отдаю должное Дастину. Но такую победу нельзя назвать логичной», — цитирует Кавану BloodyElbow.