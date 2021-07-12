Бывший британский футболист и боксёр оценил приём, которым Кьеллини остановил Сака на Евро

Бывший британский футболист и боксёр Кёртис Вудхаус, чей рекорд в профессиональном боксе равен 24-7, прокомментировал действия защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, который остановил англичанина Букайо Сака в финале Евро-2020 недозволенным приёмом. Кьеллини в борьбе за мяч сильно потянул Сака за футболку, и тот упал.

«Вероятно, один из лучших моментов на турнире. Он учуял запах опасности — и остановил её», — написал Вудхаус в своём «твиттере», комментируя эпизод.

Джорджо Кьеллини и Букайо Сака Фото: Getty Images

Прежде чем начать карьеру в боксе, Вудхаус выступал за такие футбольные клубы, как «Шеффилд Юнайтед», «Бирмингем», «Халл». Также на его счету четыре матча за молодёжную сборную Англии.

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.

В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачливее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.