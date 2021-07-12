Малиньяджи: Макгрегору нужно найти полумёртвого соперника, чтобы он мог победить
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Поли Малиньяджи высказался об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре. Малиньяджи в очередной раз раскритиковал своего бывшего спарринг-партнёра.
«Этот парень — настоящий бомж, мешок. Он не может драться. Ему нужно найти полумёртвого соперника в ММА, чтобы он мог победить. Его колотят все подряд, я даже не пытаюсь его как-то оскорбить. Его бьют каждый раз, когда он оказывается в октагоне», — цитирует Малиньяджи Give me Sport.
Накануне, 11 июля, Макгрегор провёл третий поединок с американцем Дастином Порье. Ирландский боец в концовке первого раунда сломал ногу, в итоге он проиграл техническим нокаутом. Соперники провели уже три поединка. Макгрегор одержал одну победу, а Порье — две.
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